“Si può fare! Educare tra sfide e opportunità”, tornano a Saronno gli incontri per genitori ed educatori

Un lavoro di squadra per affrontare insieme i problemi educativi che tutti viviamo. E’ questo l’obiettivo della comunità educante di Saronno, un’alleanza che vede lavorare insieme parrocchie, oratori, scuole, associazioni, istituzioni e famiglie dare risposta alle sfide educative di oggi: dall’uso dei social, alla violenza famigliare, allo sguardo da avere sui ragazzi, specie quando crescono, parlano meno, tengono dentro molto più di ciò che manifestano agli adulti.

Nasce così l’iniziativa “Si può fare! Educare tra sfide e opportunità“, tre serate itineranti che nei prossimi giorni proporranno a genitori ed educatori momenti di riflessione su altrettanti temi di sicuro interesse: «Abbiamo pensato a tre serate per fare comunità educante, che si mette in ascolto, condivide problemi e soluzioni – spiega Massimo Tallarini, docente, vicepreside del Liceo Legnani e direttore di Radiorizzonti – Diversi relatori si alterneranno per dialogare e affrontare insieme le sfide educative dei nostri giorni».

Gli incontri sono proposti per il terzo anno da Radiorizzonti InBlu in collaborazione con gli oratori della città di Saronno, le sei parrocchie della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”, l’Istituto Orsoline di San Carlo, il Collegio Arcivescovile Castelli, l’Istituto Sant’Agnese con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Associazioni Genitori della scuole Militi, Rodari, Collodi, Pizzigoni e del Liceo Legnani.

Il primo appuntamento è per lunedì 28 ottobre alle 21 al Cinema Silvio Pellico. Il tema proposto è quantomai attuale: “Pericoli della Rete e insidie dei social network“. Interverranno esperti della Gestione operativa per la sicurezza cibernetica di Varese (l’ex Polizia postale). L’incontro è patrocinato dall’Ufficio Scolastico territoriale di Varese.

Lunedì 4 novembre sempre alle 21 ma all’Oratorio di via Legnani – Si parla ancora del mondo digitale e di come trovare nuove strade di responsabilità tra genitori e educatori nella serata sul tema “Connessi e responsabili: noi, i socialmedia e i nostri figli”. Interverranno don Giovanni Fasoli (psicologo clinico, counselor ed educatore sociale) e l’Associazione di genitori “Patti digitali”.

L’ultima delle tre serate è in programma lunedì 11 novembre alle 21 al Salone del Collegio Arcivescovile di Saronno. “Sono solo i figli degli altri?” il tema dell’incontro che vedrà come ospite Matteo Fabris, psicologo e docente dell’Università di Torino.