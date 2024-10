Si ribalta un’auto con a bordo una 70enne a Varese, ricoverata in codice giallo

Questa sera, martedì 29 ottobre, un incidente stradale ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi al centro di Varese. Intorno alle 21, una vettura con a bordo una donna di 70 anni si è ribaltata lungo via Nino Bixio. Le cause dell’incidente restano al vaglio delle autorità, che hanno prontamente avviato gli accertamenti necessari.

La chiamata d’emergenza ha attivato un’ambulanza di primo soccorso e un’automedica, entrambi giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Allertata anche la polizia e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e agevolare il lavoro dei sanitari.

Dopo le prime valutazioni, la donna è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Le condizioni della settantenne, pur richiedendo cure specifiche, non sembrano al momento essere gravi ed è stata ricoverata in codice giallo. L’incidente ha causato qualche rallentamento del traffico lungo via Nino Bixio, con disagi limitati grazie all’intervento rapido delle squadre di soccorso.