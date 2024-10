Si vota il Dup, da “Monvalle da vivere” 24 emendamenti

Sono ben 24 gli emendamenti al Dup (il Documento unico di programmazione) che il gruppo “Monvalle da vivere” ha presentato in vista del consiglio comunale del 23 ottobre.

L’approvazione del documento è uno dei punti all’ordine del giorno della seduta di questa sera e la minoranza ha raccolto quelle che definisce “proposte di miglioramento al documento unico di programmazione con lo scopo di perseguire il bene comune”. Per il capogruppo Riccardo Papini: “Gli emendamenti sono delle correzioni che mirano a dare un supporto alla maggioranza e a migliorare insieme il documento di programmazione dei lavori da qui al 2027”.

I consiglieri comunali del gruppo (foto in alto) hanno presentato le osservazioni che saranno vagliate in consiglio. I temi toccato sono diversi: “Dal sociale al verde pubblico fino alla scuola, abbiamo cercato di proporre alla maggioranza piccole correzioni che secondo noi sono rilevanti per un’ottimale programmazione dei lavori”.