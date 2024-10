Simone Miele chiude sul podio il Trofeo Italiano Rally 2024

Il quarto posto conquistato al termine del Trofeo ACI Como ha permesso Simone Miele di salire sul podio finale del TIR, il Trofeo Italiano Rally, il campionato varato quest’anno in sostituzione dei “vecchi” CIWRC e CIRA.

Il pilota di Olgiate Olona, affiancato da Luca Beltrame, ha gareggiato a bordo della Skoda Fabia Rs della Dream One Racing di Busto Arsizio, il team di casa, ottenendo un risultato non scontato. Questa stagione infatti è servita da apprendistato per Miele, appena passato a questo tipo di vetture dopo una lunga militanza sulla WRC. La continuità di risultati però lo ha premiato e i 52,5 punti conquistati nell’arco di sei gare gli hanno permesso di chiudere alle spalle del vincitore del TIR Corrado Pinzano e del piazzato Giuseppe Testa.

A Como l’epilogo è stato sorprendente: dopo il termine della gara infatti è stato squalificato per una irregolarità tecnica il vincitore, Alessandro Re, con il successo assoluto che è così andato a Corrado Fontana sulla Hyundai i20 con Nicola Arena. Sono quindi saliti sul podio Rossetti (Toyota) e Silva (Skoda) con Miele che è scalato dal quinto al quarto posto.

«Sono soddisfatto perché ritengo di aver disputato una buona gara – spiega Miele – Ero meno esperto di questa serie rispetto ai miei rivali e sapevo che avrei avuto un gap da colmare. L’affiatamento con la nuova arrivata Rs inoltre, non era ancora maturato e le prime gare di stagione sono servite proprio per prendere dimestichezza col mezzo».

Il podio sfiorato nel Trofeo Aci Como testimonia il percorso di crescita: «Questa stagione ci è stata utile per ritrovare palcoscenici nazionali dai quali mancavamo con assiduità da alcuni anni; ora proveremo ad impostare il nostro 2025, sempre con la Skoda Rs, in virtù dell’esperienza maturata quest’anno” ha concluso Miele che nel TIR ha alternato i propri co-piloti. Oltre a Beltrame infatti, Simone è stato affiancato da Roberto Mometti, Giulia Paganoni ed Elia Ungaro.