Sold out per i Cigarettes After Sex all’Unipol Forum di Milano

A due settimane dall’atteso ritorno dei CIGARETTES AFTER SEX, la band più amata del dream-pop contemporaneo annuncia il SOLD OUT della data di venerdì 1º novembre 2024 all’Unipol Forum di Milano.

L’evento, prodotto da Vivo Concerti, arriva a un anno dal loro ultimo live in Italia, lo scorso 5 novembre 2023 in un Fabrique SOLD OUT, e sarà l’occasione per ascoltare live il loro album “X’s” – uscito lo scorso 12 luglio 2024 via Partisan Records – i tre singoli che l’hanno preceduto, “Tejano Blue”, “Dark Vacay” e “Baby Blue Movie”, oltre a tutta la loro sognante discografia che li rende tra le cifre più inconfondibili del dream pop. Con “X’s”, i Cigarettes After Sex si affermano come una delle band indie più rilevanti e di successo a livello globale, ridefinendo il concetto di celebrità nell’era moderna; l’album è composto da racconti crudi e suggestivi, accompagnati da melodie pop lente e ipnotiche.

La musica dei Cigarettes After Sex evoca le potenti sensazioni di euforia insite nel nome stesso della band e al tempo stesso riesce in un modo unico a ricreare le emozioni tipiche dei film più romantici: nostalgia, coinvolgimento, evocazione struggente. Sono queste le inconfondibili qualità che hanno permesso alle canzoni della band di conquistare innumerevoli Paesi e appassionare il pubblico più devoto.

La loro discografia conta oggi oltre 2,5 milioni di dischi venduti, 3 miliardi di stream su Spotify, oltre 28 milioni di ascoltatori mensili e più di 800 milioni di stream su YouTube. La loro musica è stata utilizzata circa 6,4 miliardi di volte anche su TikTok. Nel 2023 hanno venduto più di 200.000 biglietti a livello globale, nonostante il loro ultimo album sia uscito nel 2019.