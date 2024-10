Somma Lombardo e la sete di sapere: con de Bortoli sala piena per l’avvio dei corsi per Adulti e Terza Età

Mercoledì 2 ottobre si è svolta nel Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo la cerimonia per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/25 dell’Università Città di Somma Lombardo per Adulti e Terza Età.

Dopo l’introduzione del presidente Mario Boschetti, hanno preso la parola l’avvocato Gaetano Galeone, presidente della Fondazione Visconti di San Vito, l’aassessore alla Cultura del Comune di Somma Lombardo Donata Valenti, il prevosto don Basilio Mascetti e la responsabile distrettuale delle Università Lions, Maria Luigia Rotondi.

Tutti hanno sottolineato l’importanza di una realtà che nel giro di pochi anni è diventato un elemento significativo del tessuto sociale sommese. L’Università è stata fondata il 16 giugno 2017 da alcune Organizzazioni del territorio: Associazione Anziani Sommesi, Comune di Somma Lombardo, Fondazione Visconti di San Vito, Lions International, Parrocchia Prepositurale di Sant’Agnese e Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Sez. Prov. Varese.

Lo scorso anno gli iscritti che hanno frequentato i corsi e le iniziative sono stati circa mille residenti in Somma Lombardo ed anche in altri Comuni.

Il Rettore Magnifico, Carlo Massironi, ha sintetizzato le attività culturali, sociali, ricreative ed altre svolte dal sodalizio e ha fatto i complimenti a tutto lo staff che riesce a organizzare un ventaglio di proposte particolarmente ampio e di ottimo livello.,

L’ospite d’onore della manifestazione è stato il dottor Ferruccio De Bortoli, giornalista e saggista e già direttore di importanti giornali quali il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore e attualmente impegnato anche in Organizzazioni culturali e sociali, che davanti ad un pubblico numerosissimo ha tenuto una relazione sull’importanza delle Comunità sociali, come appunto l’Università. La piacevolezza dell’esposizione, intervallata da numerosi aneddoti particolarmente significativi, ha strappato tanti applausi e un’ultima vera e propria ovazione finale

E’ stato poi il momento della relazione del Presidente, che ha ribadito i principi che sostengono l’azione dell’Università e le varie proposte che progressivamente troveranno la loro collocazione nel corso dell’Anno Accademico.