Sostenibilità, caccia al tesoro e coro di 20 voci femminili nella domenica del Giusto InPerfetto

Appuntamento per il 13 ottobre dalle ore 10 per le attività della manifestazione di Castello Cabiaglio

Ottobre a Castello Cabiaglio è Festa dei Popoli, tra colori, sapori e cultura, tutto in nome della condivisione e della solidarietà, come nel tradizionale spirito dell’evento.

Il Mercato del Giusto iNperfetto ospita la collaborazione tra aps Il Bosco Verde e Cast (Centro per un appropriato sviluppo tecnologico) / GuardAvanti per il futuro dei bambini ETS per una domenica dedicata ai temi della sostenibilità con uno sguardo particolare alle risorse idriche e alla garanzia di accesso all’acqua per tutti.

Laboratori per bambini, una caccia al tesoro per famiglie, una Escape Room dai 12 anni e una mostra fotografica del progetto ECOS scandiranno la ricca giornata di raccolta fondi per sostenere le comunità di pescatori di Kilifi in Kenya nella loro battaglia quotidiana per l’accesso all’acqua potabile, la lotta alla deforestazione e la preservazione della biodiversità di quelle terre e dei corsi d’acqua.

Il tutto attorniato dalla cornice degli stand degli espositori che si articolano nelle piazze e nelle vie del borgo, tra artigianato e prodotti locali di qualità a partire dalle 10 del mattino. Dalle ore 12 vi aspetta lo stand gastronomico dai sapori autunnali e dolci dal mondo e alle ore 15 l’atteso concerto della Malanga Voice Orchestra diretta da Mila Trani, un coro al femminile di 20 voci che si esibirà in piazza della chiesa di Sant’Appiano con brani riarrangiati della tradizione italiana e dal mondo.

Per vedere il programma completo consultate la pagina facebook del Mercato del Giusto iNperfetto.