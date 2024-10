Sprofondo Castellanzese: il Ciliverghe passa 4-0 al “Provasi”

Giornata nera per la Castellanzese, che perde con un pesante 4-0 davanti al pubblico amico del “Provasi” contro il Ciliverghe. Dopo un primo tempo equilibrato, l’episodio che cambia tutto è l’espulsione del difensore neroverde Robbiati poco prima dell’intervallo.

Dopo la pausa, infatti, i bresciani ingranano marce alte e la Castellanzese non riesce a stare al passo. L’inizio ripresa è un incubo: Pelamatti sigla una tripletta tra il 6′ e il 15′ indirizzando irrimediabilmente la gara e facendo sprofondare la squadra di mister Corrado Cotta. Nel finale a rendere ancora più rotondo il passivo è la rete di Riccardi al 40′ per una punizione davvero severissima per i neroverdi.