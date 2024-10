Tanti sindaci della provincia hanno aderito al nostro crowdfunding, c’è anche il tuo?

Negli ultimi anni, Varesenews ha sempre avuto un occhio attento per le comunità locali, raccontando storie, sfide e successi dei comuni e delle frazioni della provincia di Varese. L’incontro e l’ascolto sono stati gli ingredienti di base per arrivare a capire cosa costruire, dando vita a un percorso partecipato con tanti partner storici e altri nuovi.

Tra poco, Varesenews compirà 27 anni. Un tempo breve per essere storia, ma un periodo infinito nel campo digitale. Dalle cento visite al giorno dopo due anni di attività, in un’epoca in cui solo il 5% della popolazione italiana era online, ci siamo evoluti passando a mille visite al giorno nel duemila, con il primo cambio sede presso la Elmec di Gazzada. Oggi, con quasi centomila visite giornaliere e una redazione indipendente, ci prepariamo a un nuovo cambiamento: ci trasferiremo a Castronno.

Materia, il nome scelto per la futura sede che prenderà vita nell’ex scuola di Sant’Alessandro, non sarà solo un nuovo spazio per Varesenews; rappresenterà un cambio di paradigma, anticipando le trasformazioni che l’informazione subirà nei prossimi anni. Con Materia, scommettiamo sul territorio, trasformando il locale in un concetto glocal, connettendo i tanti nodi che compongono la nostra provincia. In un’era in cui tutto diventa informazione e in cui tutti possono fare informazione, il nostro ruolo rimane quello di raccontare, ma si affianca a un nuovo impegno: connettere.

In questo contesto, diversi sindaci della provincia, da Castronno a Germignaga, da Varese fino a Lavena Ponte Tresa passando per Cocquio Trevisago e Solbiate Olona, hanno deciso di aderire al nostro crowdfunding per attrezzare la futura agorà del nuovo spazio Libero di Varesenews. Questo progetto mira a creare uno spazio di incontro e confronto, dove i cittadini possono ritrovarsi e costruire insieme il futuro delle loro comunità.

C’è anche il tuo sindaco tra i sostenitori? Ti invitiamo a scoprire come puoi far parte di questo sogno e contribuire a un’iniziativa che mette al centro le comunità: ANCHE IO SONO MATERIA

I sindaci che hanno aderito:

Giuseppe Gabri, Castronno

Danilo Centrella, Cocquio Trevisago

Stefano Frattini, Gazzada Schianno

Marco Fazio, Germignaga

Massimo Mastromarino, Lavena Ponte Tresa

Marco Scazzosi, Marnate

Federico Raos, Orino

Marco Prestifilippo, Porto Ceresio

Luca Ghioldi, Solbiate Olona

Davide Galimberti, Varese