Torna al Museo del Tessile di Busto Arsizio la Fiera del Vinile

L’Associazione 33&45, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, mantiene accesa la passione per la musica e per la memorabilia con la terza (per il 2024), sempre più grande e sempre più fornita, edizione di Busto Arsizio in Vinile – presso le Sale Gemelle del Museo del Tessile, Via Galvani / Parco di Via Volta.

Due saloni, 35 tra espositori, collezionisti e cultori, solo questa domenica, 20 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 a ingresso libero, con punti di ascolto, tonnellate di dischi e cd, libri, merchandise, hi-fi, gadgets, rarità, e giradischi sempre accesi.

Grazie al sostegno degli appassionati, per oltre 7 anni e giunto alla sua 17a edizione, l’evento è oggi un punto di riferimento per gli amanti del disco in vinile e dei supporti musicali “fisici”, tra le 10 più importanti fiere del settore nel Nord Italia. Area bar e ristoro, dalla colazione fino all’aperitivo, sarà garantita dal limitrofo Museum Café.

L’obiettivo è la promozione della cultura musicale in tutte le forme, supporti, generi, senza alcun limite o confine: dalla sua nascita, l’Associazione 33&45 vuole riunire il più raffinato collezionista con il semplice curioso e appassionato, il maniaco di vintage e di seconda mano con chi è sempre in cerca di buoni affari e di microsolchi.

Nel primo pomeriggio avrà luogo la presentazione del libro “Soft Seventies” e incontro con l’autore Francesco Tandoi: un omaggio a tutti quei visionari che compresero che il messaggio rivoluzionario del rock poteva essere anche melodico e raffinato, dai Fleetwood Mac agli Eagles, passando per Jackson Browne e l’AOR.

Si invitano gli utenti a portare con sé i propri dischi che vorranno scambiare con gli espositori.

Contatti:

info@fieradeldisco.com

facebook.com/associazione3345

IG: associazione_3345

www.fieradeldisco.com

Cell.: 3888262495