Torna il sole, rimane il caldo anche su Varese, ma occhio alle nebbie

Golf in lana e piumone? A piacere, ma solo per i freddolosi poiché le temperature sul Varesotto per i prossimi giorni parlano di principio d’autunno più che d’assaggio d’inverno: massime a sfioro appena oltre i 20 gradi, minime che non scendono soto la doppia cifra.

È colpo dell’alta pressione che si sta per stabilizzare sul Mediterraneo, dice il Centro geofisico prealpino, «e dell’anticiclone della Azzorre verso la Francia. Le basse pressioni restano lontane dalla nostra Penisola e le giornate di questa settimana saranno soleggiate e asciutte. Tornano i banchi di nebbia sulla pianura e nelle valli. Le temperature si attestano al di sopra delle medie del periodo».

Dunque le previsioni per i prossimi giorni: oggi, 28 ottobre «al mattino ancora nuvolosità estesa con pioviggine tra cremonese e mantovano e ampie schiarite a Ovest. In giornata soleggiato. In serata foschia e nebbie sulla bassa padana. Asciutto. Temperature massime in lieve aumento, oltre le medie del periodo».

Martedì cielo sereno o poco nuvoloso con presenza di foschia e nebbie persistenti sulla fascia di pianura nelle ore più fredde. Asciutto. Temperature massime e minime in lieve diminuzione.

Mercoledì: «Foschia e nebbia sulla pianura all’alba e in serata. Sereno o poco nuvoloso in giornata. Asciutto. Temperature senza variazioni».

Le previsioni per i giorni a venire: «Giovedì 31 e venerdì 1 novembre: generalmente soleggiata. Asciutto. Foschia e banchi di nebbia nelle ore più fredde. Temperature senza variazioni».

Un quadro che ci deve per fortuna far rapidamente dimenticare il weekend da tregenda sotto il quadro meteo, con maxi precipitazioni e allagamenti in tutta la provincia.