Tortona “avvisa” la Openjobmetis: battuta Chemnitz in coppa

Domenica 6 ottobre, nell’insolito e infelice orario delle 16,40 (in città si concluderà poco prima la Gran Fondo, allo stadio il Varese sarà ancora in campo…) la Openjobmetis farà il proprio esordio casalingo ospitando un’avversaria sulla carta molto ostica, la Bertram Tortona di coach Walter De Raffaele. (foto in alto: Mannion contro Candi)

I piemontesi hanno vinto all’esordio in Serie A contro Cremona e vantano già una buona condizione: lo hanno dimostrato anche ieri sera – mercoledì 2 – superando per 87-81 sul campo di casa i tedeschi del Chemnitz 99ers in quello che era il primo match di Basketball Champions League.

Chemnitz, lo ricordiamo, è la squadra che ha vinto la scorsa Fiba Europe Cup e fu avversaria per due volte dell’Itelyum che perdette in Germania ma vinse – era nel suo momento migliore – a Masnago. Dopo un primo tempo in cui le due squadre si sono alternate al comando, la Bertram ha preso il largo nel terzo periodo senza tuttavia riuscire a chiudere i conti, così i tedeschi sono risaliti e hanno provato il colpaccio, non riuscito.

In luce soprattutto l’asse play-pivot del Derthona: 22 punti (con il 50% dal campo) e 9 rimbalzi per Tommy Kushe, 14 con 9 rimbalzi e ben 5 stoppate per Ismael Kamagate, il lungo in prestito da Milano che garantisce a De Raffaele la copertura dell’area colorata. Bene anche l’ex varesino Arturs Strautins, 16 punti e 9 rimbalzi.