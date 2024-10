Tra i Sette Campanili brillano Matteo Borgnolo e Cecilia Curti

Matteo Borgnolo e Cecilia Curti iscrivono il proprio nome nella grande classica del podismo varesotto, il Cross Country dei Sette Campanili che da 110 anni si disputa con partenza e arrivo a Cavaria dopo aver toccato tutte le località circostanti.

Oltre 600 i partecipanti all’edizione 2024 organizzata dall’Asd “Centro della Gioventù” di Cavaria nella mattinata di domenica 20 ottobre. Su un percorso di 15,6 chilometri Borgnolo – che gareggia per la Sport Project VCO e che quest’anno non è iscritto al Piede d’Oro – ha conquistato il successo completando la fatica in un ottimo tempo di 53’55”. Se per lui è la prima affermazione nella Sette Campanili, per Cecilia Curti il podio cavariese è una piacevole abitudine: per l’atleta dei Runner Legnano è il quarto successo nella corsa.

Tra gli uomini Borgnolo ha preceduto Federico Pisani (Attiva Salute, 55.24) e Simone Marcolli (Atletica Varese, 56.08), saliti sul podio acccanto al vincitore. A seguire Fabio Ercoli (GS Lucchese), ultimo a terminare la prova sotto l’ora. Quinto posto per Luca Ponti (3V) seguito da Sandro Cavallaro (Arcisate), Ferdinando Mignani (Cassano Magnago), Fernando Coltro (Valbossa), Simone Carlo Prina (Arsaghese) e Francesco Piccinelli (Atl. Verbano) a completare la top ten.

In campo femminile Curti ha concluso in 1h09’40” distanziando di un minuto Marta Dani (Valbossa, 1.10.42) e di due Elena Soffia (Cassano Magnago, 1.11.39). Sotto al podio diverse altre protagoniste della stagione del Piede d’Oro a partire da Martina Menegotto (Valbossa) e Paola Chiara Naso (Attiva Salute). Tra il 6° e il 10° posto sono quindi giunte Sofia Barbetta (Valbossa), Sabrina Gussoni (R. Varese), Cinzia Lischetti (Arsaghese), Christelle Campi (Malnate) e Lizia Rodari (Valbossa).

La “Sette Campanili” è stata segnata dalla pioggia che ha reso più complicato il percorso soprattutto nella prima parte di gara e nel breve tratto non asfaltato. Come sempre la gara è stata caratterizzata anche dalle sue scalinate e da un dislivello di 250 metri oltre che da un percorso più lungo rispetto alle altre gara del Piede d’Oro. Buona – visto anche il meteo – la partecipazione generale e in particolare quella dei gruppi sportivi, ben undici: il primato di presenze va ai Runners Valbossa presenti con 63 unità.

Il Cross Country dei Sette Campanili ha concluso anche la stagione agonistica del Piede d’Oro, tornata molto ricca di gare a conferma che la ripartenza post-covid è ormai alle spalle e che il circuito podistico provinciale è tornato al regime pre-pandemia. Agli iscritti resta un ultimo, grande appuntamento: quello con la giornata dedicata alle premiazioni che si terrà il 17 novembre nel salone di Villa Recalcati, sede della Provincia.