Travedona in festa per la Madonna del Rosario

Per l’occasione, domenica 13 ottobre il centro paese sarà chiuso al traffico per ospitare i tanti eventi in programma. Tra le iniziative, anche la Festa della meraviglia organizzata dal Claun Pimpa

Molte, e succulente, le iniziative messe sul piatto domenica 13 ottobre per le vie di Travedona Monate in occasione delle celebrazioni per la Madonna del Rosario. Dopo la messa delle 10,30, si parte con polenta, bruscitt e zola cucinati dalla Pro Loco, sempre presente e attiva e con l’allegria contagiosa dei Tachesaltràm, che interpreteranno celebri canzoni dialettali. Tutta l’area del centro sarà chiusa al traffico (da piazza S. Vito fino a piazza Gandini attraverso via Cavour), dove stazioneranno numerose bancarelle di produttori locali e associazioni per una valorizzazione a 360° del territorio.

«Tornare alle tradizioni e alla buona cucina, ecco gli ingredienti per ridare lustro al nostro paese», afferma Stefano Baranzini, vicesindaco e assessore alla Cultura, Sport, Associazioni ed Eventi. Il ritorno in grande stile della Festa della Madonna del Rosario è da leggere in quest’ottica.

La novità di quest’anno è che all’interno della festa tradizionale si innesta la Festa della meraviglia, un’iniziativa promossa da Il Pimpa, il “clown di guerra” che da anni si preoccupa di regalare un sorriso ai bambini vittime dei conflitti armati.

«Il concetto di meraviglia si sposa benissimo con quello di bellezza – sottolinea il sindaco Fiombo -. E ridare bellezza al nostro paese era ed è una delle priorità del nostro programma elettorale. La reazione di ognuno di noi di fronte a una cosa bella è proprio quella di stupore e di meraviglia».

Ricchissimo il programma del pomeriggio, con il grande gioco della meraviglia davanti al municipio, la castagnata alpina, un film gratuito (I racconti di Parvana) al cinema “S. Amanzio” e le bancarelle delle numerosissime associazioni locali che promuoveranno le loro attività e animeranno la via Cavour. La festa della Madonna del Rosario di Travedona si propone come protagonista in questo autunno varesotto, in attesa che ritorni il mai dimenticato Palio delle torrette che, anni fa, animava le vie del paese e scatenava la rivalità tra i rioni.

Il programma