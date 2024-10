Trento passa al PalaBorsani, la Futura si consola con un punto

Termina con la vittoria dell’Itas Trentino il big match della Serie A2 di pallavolo femminile, ma è un successo che lascia “in eredità” alla Futura Volley Giovani padrona di casa un punto buono per la classifica. E la consapevolezza di poter reggere ad armi pari con la favorita per salire in A1.

Al PalaBorsani l’incontro tra Busto e Trento termina 2-3 per le ospiti, vincenti in rimonta dopo che le biancorosse si erano portate avanti 2-1 al termine di secondo e terzo set conclusi ai vantaggi. Senza storia invece il tie-break che la squadra di Mazzanti si è messa in tasca con un netto 5-15 contro una Futura ormai senza più forze anche per via di rotazioni ridotte.

Beltrami ha infatti perso Zakoscielna nel primo set per un problema al polpaccio e ha gettato nella mischia una Bianca Orlandi che si è fatta trovare prontissima: la 21enne ha messo a terra 11 punti, terza marcatrice biancorossa alle spalle di Zanette (24) e Rebora (12). In campo con buoni risultati anche altre atlete dalla panchina come Del Freo (decisiva nel terzo set) e Brandi. Tra le ospiti, ben 24 i punti di Waske, 16 quelli di Giuliani.

Dopo due partite interne (e 4 punti all’attivo) la Futura tornerà a viaggiare dalla prossima giornata con la trasferta sul campo di Olbia, classica partita da prendere con le pinze. Ma le buone indicazioni fornite dal big match con Trento danno alla Futura una bella dose di autostima.