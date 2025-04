Altro pareggio per la Castellanzese, con il Chievo finisce 1-1

La partita del “Provasi” tra Castellanzese e Chievo è terminata in pareggio. Dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate, al quarto d’ora della ripresa a passare in vantaggio è stato il Chievo Verona. La rete dello 0-1 è stata messa a segno De Cerchio. Nel finale arriva il pareggio dei neroverdi con Colombo che evita la sconfitta siglando il definitivo 1-1. Per la squadra allenata da mister Amedeo Mangone si tratta del quinto pareggio consecutivo. I neroverdi ora sono a quota 37 punti e la distanza rispetto al Sangiuliano City è rimasta invariata (-3), così come il vantaggio sul Magenta è di 5 punti. Queste ultime si sono spartite la posta in palio nello scontro del Comunale di Magenta. Ad oggi i gialloverdi sarebbero salvi visti i 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Fischio d’inizio

La Castellanzese scende in campo con un 3-5-2 con Salina in porta, Rusconi, Gritti e Bernardi in difesa, sulle fasce corrono Boccadamo e Zulli, con in mezzo Lacchini, Castelletto e Selmo, in vanti Chessa e Colombo, il Chievo risponde con un 4-3-1-2 con Tosi tra i pali, il quartetto difensivo è composto da Tobanelli, Dall’ara, Ugge e Zuddas, a centrocampo giocano Ruffato Paulinho e Medina, sulla trequarti c’è De Cerchio, a supporto di Marchesin e Brighenti. Dirige la gara il signor Francesco Comito di Messina, coadiuvato dagli assistenti Vito Bensorte di Trapani e Gianmarco Valenti di Palermo

Primo tempo

Dopo nove minuti si rende pericoloso il Chievo con un tiro di Brighenti deviato in calcio d’angolo da Salina. Il portiere neroverde si rende protagonista anche alla mezz’ora con un grande intervento, ancora su un gran tiro del numero nove gialloblù. Al 40’ la Castellanzese si fa vedere in avanti con una scorribanda di Mario Chessa che scappa sulla corsia di destra e incrocia il tiro che esce di poco alla destra di Tosi. Il primo tempo si chiude dopo 2 minuti di recupero con le due squadre che vanno a riposo con il parziale di 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa parte forte il Chievo Verona che staziona frequentemente nella metà campo avversaria e intorno al quarto d’ora passa in vantaggio con un’azione dalla sinistra di Danieli che scarica per De Cerchio, il quale controlla, si accentra e col sinistro batte Salina per lo 0-1. Alla mezz’ora arriva la risposta della Castellanzese con una conclusione di Chessa bloccata da Tosi. Il pareggio neroverde è rimandato di una decina di minuti, perché al 41’ arriva l’1-1: Chessa porta palla centralmente e poi trova un corridoio verso Boix Garcia, il quale saggiamente lascia sfilare per Colombo che con una giravolta insacca il pallone. Negli istanti finali Di Coste porta palla centralmente e poi scarica su Chessa che calcia, ma il pallone viene respinto dalla difesa veronese. Al termine dei 3 minuti di recupero finisce la partita con il punteggio di 1-1

TABELLINO

CASTELLANZESE – CHIEVOVERONA 1–1 (0-0)

RETI: 14’ st De Cerchio (CV), 41’ st Colombo (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Rusconi, Gritti, Robbiati (40’ st Boix Garcia); Selmo (1’ st Di Coste), Castelletto, Lacchini (1’ st Bernardi), Zulli (20’ st Rodolfo Masera), Boccadamo; Chessa, Colombo. A disposizione: Poli, Brondi, Fall, Serra, Fiorella. Allenatore: Amedeo Mangone

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Tosi; Dall’Ara, Uggè, Tobanelli, Zuddas (6’ st Prandini); Ruffato (26’ st Odinelli), Paulinho, Medina; De Cerchio; Marchesin (21’ pt Danieli), Brighenti. A disposizione: Pavoni, Signorini, Zilio, Pietropoli, Antonelli, Turano. Allenatore: Riccardo Allegretti

ARBITRO: Francesco Comito di Messina; assistenti Vito Bensorte di Trapani e Gianmarco Valenti di Palermo

AMMONITI: 20’ pt Lacchini (C), 47’ pt Boccadamo (C), 47’ pt Brighenti (CV), 15’ st De Cerchio (CV), 32’ st Tosi (CV), 44’ st Medina (CV). RECUPERO: 2’ + 3’

35° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Arconatese – Fanfulla 4-2, Casatese – Breno 6-0, CASTELLANZESE – CHIEVO 1-1, Ciliverghe – Sant’Angelo 0-0, Club Milano – Caratese 3-1, Magenta – Sangiuliano City 0-0, Nuova Sondrio – Pro Palazzolo 1-2, Ospitaletto – Pro Sesto 2-1, VIGASIO – VARESINA 1-2, Crema – Desenzano (lunedì 14-04).

CLASSIFICA

Ospitaletto 70, Casatese e Pro Palazzolo 65, Caratese 64, VARESINA 63, Desenzano* 60, Chievo 51, Pro Sesto 46, Club Milano e Sant’Angelo 45, Breno 44, Crema* 42, Vigasio e Nuova Sondrio 41, Sangiuliano City 40, Castellanzese 37, Ciliverghe e Magenta 32, Fanfulla 30, Arconatese 28.