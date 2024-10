Trovata la donna scomparsa a Golasecca, era diretta alla diga di Somma Lombardo

E‘ stata ritrovata questa sera la donna scomparsa a Golasecca nella notte tra giovedì e venerdì. Il contatto con la signora – una badante di origini rumene – è avvenuto questa sera, attorno alle 20.

Per tutta la giornata i vigili del fuoco del Nucleo Regionale Imsi Catcher (il sistema di intercettazione dei cellulari) hanno tenuto monitorato il telefono della signora dispersa riuscendo in serata a rintracciare la posizione, è stata quindi inviata in posto una squadra che ha trovato la persona in zona Porto della Torre a Somma Lombardo.

I Carabinieri sono stati avvisati dal marito che nel frattempo era stato contattato dalla donna, la quale si stava recando appunto verso la diga di Somma Lombardo. La signora, grazie alla segnalazione del marito e al monitoraggio dei Vigili del fuoco è stata rintracciata e recuperata dai Carabinieri viva, ed è stata affidata alle cure del 118.

Sul posto anche una squadra di Somma Lombardo che ha gestito oggi le ricerche.