Badante sparita a Golasecca nella notte, ricerche in corso

È una donna di origini rumene di 45 anni la persona per la quale è stato attivato il protocollo di ricerca a Golasecca.

Di lei è stata trovata soltanto l’auto vuota in un parcheggio. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte: dalle 0:30 i vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Golasecca per la ricerca.

In posto la squadra del Distaccamento di Somma Lombardo, unitá Tas (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e operatori con sistema IMSI CATCHER per la ricerca del telefono cellulare.

Al momento nessuna traccia della persona, sono altresí in atto indagini da parte delle forze dell’ordine.