Tutti i premi della XXII edizione del BAFF – B.A. Film Festival

Si è conclusa la XXII edizione del BAFF – B.A. Film Festival, che ha avuto luogo a Busto Arsizio dal 5 al 12 ottobre 2024. Il festival, diretto da Giulio Sangiorgio e organizzato da B.A. Film Factory con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, ha annunciato i suoi vincitori per quest’anno.

Il prestigioso Premio regista dell’anno BAFF 2024 – Città di Busto Arsizio è stato assegnato a Bertrand Bonello, al quale il festival ha dedicato un omaggio proiettando due dei suoi film: l’esordio “Quelque chose d’organique” e il più recente “La Bête”.

Il Premio BAFF 2024 per la Miglior Opera Prima è andato a Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio, lodato per la sua capacità di raccontare la separazione attraverso un approccio contemplativo nella periferia di Cuba.

Il Premio Chimitex BAFF 2024 alla Miglior attrice è stato assegnato a Isabella Ragonese per la sua intensa interpretazione in “Come pecore in mezzo ai lupi”. Andrea Fuorto ha vinto il Premio Chimitex BAFF 2024 al Miglior attore per la sua toccante performance in “Patagonia”.

Una Menzione speciale è stata riservata a Non credo in niente di Alessandro Marzullo, riconosciuto per la sua audacia nel rappresentare il disagio giovanile.

Il Premio BAFF in Corto 2024 è andato a Black Eyed Dog di Alessandro Cino Zolfanelli, per la sua straordinaria capacità di narrazione attraverso l’animazione.

Sono stati inoltre assegnati i seguenti premi:

Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica a Dante Spinotti

Premio Chiara a Federico Betta

Premio Lello Bersani 2024 a Baba Richerme e Antonio D’Olivo del Gr1 Rai

Questi riconoscimenti concludono un’edizione memorabile del BAFF, ricca di proiezioni, incontri e momenti di grande cinema.