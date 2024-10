Una mattinata alla Coop di Varese con Materia

Dopo i caffè nella ex scuola di sant’Alessandro, le cartoline con alcuni testimonial tra cui Mario Calabresi e Fernando Fasolo, domenica mattina è stata la volta di una presenza fisica per promuovere Materia e il crowdfunding. Il nostro direttore insieme con Marcello e Sergio, due dei primi ad associarsi ad Anche io e mettersi a disposizione per le attività della nuova sede, hanno incontrato centinaia di persone.

Tre ore di promozione di Materia alla Coop di Varese. Sono state distribuite 500 tessere per fare il crowdfunding direttamente alle casse del punto vendita. “Una bella esperienza. – Ha raccontato il direttore – Un bagno di popolo vero con tanti risvolti. Tra chi ci conosce e apprezza, chi non sa niente di noi e nemmeno di Materia e solo uno che ci farebbe chiudere. In diversi molto interessati e curiosi. Vedremo il risultato economico, ma comunque un momento molto positivo perché in tanti venivano a ringraziarci e farci i complimenti”.

La campagna andrà avanti in tutte le Coop del varesotto e a Legnano. Per chi volesse passarci a trovare giovedì prossimo saremo a Busto Arsizio ne punto vendita Duca d’Aosta di Via Fratelli d’Italia 17 e sabato a Lavena Ponte Tresa. In entrambi i giorni sarà al pomeriggio.

“Ci teniamo a ringraziare i vertici di Coop Lombardia e dell’area soci e con loro anche il personale di Varese per la disponibilità e la cortesia con cui ci hanno accolto. Ricordiamo che questa campagna con Coop sarà aperta fino al 6 gennaio e sarà possibile donare da 5 euro in avanti direttamente alle casse”.