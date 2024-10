UYBA, trasferta impegnativa contro Chieri nel primo turno infrasettimanale

Niente sosta per le ragazze della Eurotek UYBA Busto Arsizio che mercoledì 30 ottobre saranno impegnate sul campo del Pala Fenera di Chieri di coach Bregoli (inizio partita ore 20.30).

La formazione piemontese, che punta a posizioni di vertice, può contare su un roster di alto livello, arricchito da molte ex come Spirito, Buijs, Carletti, Zackhaiou e Omoruyi. Tra le fila della UYBA, solo Lualdi ha indossato in passato la maglia di Chieri.

Attualmente, la squadra di Chieri ha una gara in più delle farfalle e si trova a quota 9 punti in classifica, con un bilancio di 4 vittorie (3 terminate al tie-break) e una sconfitta per 3-1 contro Milano. Nella partita contro la UYBA, Bregoli potrebbe schierare il 6+1 che ha ottenuto il successo al quinto set nell’ultima sfida contro Perugia: Van Aalen e Gicquel, Alberti e Gray al centro, Skinner e Omoruyi schiacciatrici, Spirito come libero.

Dopo la vittoria su Scandicci, le farfalle, attualmente a quota 3 punti, sono consapevoli della difficoltà dell’incontro, sapendo di affrontare una squadra di grande qualità. Nonostante ciò, le biancorosse non partono sconfitte in partenza e daranno il massimo per mettere in difficoltà le avversarie. Nei 14 precedenti, le due squadre contano 7 vittorie ciascuna; tuttavia, la UYBA non vince in trasferta contro Chieri dalla stagione 2020.

Questo il pensiero di Federica Pelloni: “Questa settimana ci aspettano due partite molto impegnative, non solo Chieri ma anche Pinerolo domenica in casa. Dobbiamo affrontare Chieri con la stessa aggressività vista con Scandicci, ma anche con la spensieratezza che ci contraddistingue. Non dovremo aver paura di niente e sono convinta che tireremo fuori un’altra bella prestazione per noi e per i nostri tifosi che so ci seguiranno anche in questo infrasettimanale”.

Reale Mutua Fenera Chieri – Eurotek UYBA Busto Arsizio

Mercoledì 30 ottobre 2024 ore 20.30, Pala Fenera – Chieri (TO)

Reale Mutua Fenera Chieri: 5 Spirito (L), 6 Skinner, 7 Lyashko, 9 Alberti, 10 Van Aalen, 11 Anthouli, 12 Buijs, 13 Gicquel, 14 Rolando (L2), 15 Carletti, 16 Zackhaiou, 17 Gray, 21 Omoruyi, 22 Guiducci. All. Bregoli, 2° Rostagno.

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Caprara, 2° Barbolini.

Media:

Streaming live su Volleyball World Tv

Social UYBA Volley: dalle 19.30 immagini esclusive dello spogliatoio delle farfalle, durante il match aggiornamenti del punteggio su tutti i canali, notifiche push su Telegram https://t.me/uybavolley_official

Programma quinta giornata di andata

Wash4green Pinerolo – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Igor Gorgonzola Novara – Honda Olivero Cuneo

Numia Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Eurotek Uyba Busto Arsizio

Smi Roma Volley – Bergamo

Savino Del Bene Scandicci – Cda Volley Talmassons Fvg

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 15 (5 – 0); Numia Vero Volley Milano 12 (4 – 1); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 9 (4 – 1); Savino Del Bene Scandicci 9 (3 – 1); Igor Gorgonzola Novara 9 (3 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9 (3 – 1); Il Bisonte Firenze 6 (2 – 2); Bergamo 6 (2 – 2); Cda Volley Talmassons Fvg 3 (1 – 3); Wash4green Pinerolo 3 (1 – 3); Smi Roma Volley 3 (1 – 3); Eurotek Uyba Busto Arsizio 3 (1 – 3); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2 (0 – 5); Honda Olivero Cuneo 1 (0 – 4).