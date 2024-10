Varese a Borgaro per sbloccarsi anche lontano da Masnago

Ottava giornata di campionato per il Girone A di Serie D con il Città di Varese che affronta la trasferta di Borgaro Torinese in cerca della prima vittoria esterna del campionato dopo tre pareggi. I biancorossi scenderanno in campo domenica 13 ottobre (ore 15.00) per provare a sbloccarsi anche lontano da Masnago dove, invece, il percorso finora è stato netto.

Mister Roberto Floris fissa l’obiettivo, ma non dà per scontato il risultato: «Il Borgaro è una squadra che ha buone qualità e in casa ha fatto punti importanti. Le partite di questo campionato, che detto più volte, penso siano tutte difficili e il Borgaro ha anche giocatori di grande qualità come Zunino e Bove. Noi dobbiamo pensare di continuare ad alzare la soglia di attenzione».

Ancora qualche assenza di troppo in casa biancorossa, con la lista infortunati che conta Molinari, Ropolo, D’Iglio, Azizi e con Ferrieri e Daqoune non al meglio. «Ci siamo abituati alle mancanze – spiega l’allenatore biancorosso – e non stiamo qui a ripeterle, ma non avevo dubbi che chi ha giocato rispondesse positivamente. Da quando sono arrivato a Varese mi sono innamorato della città e della tifoseria. Più che ringraziarli quotidianamente non posso fare perché è un grande valore aggiunto per noi. Spero di regalare loro i primi tre punti in trasferta. I pareggi passati mi hanno infastidito più per il pensiero dei nostri sostenitore che per il risultato, soprattutto pensando che non abbiamo ancora perso. Non pensiamo alla classifica ma solo a noi e a vincere. Ci sono squadre attrezzate e sarà una lunga battaglia».

