Varese polo della formazione per le polizie locali della provincia: focus sulla sicurezza degli agenti

Dal lavoro con i cani antidroga fino alle tecniche di difesa personale: si è appena concluso un intenso training della durata di quattro giorni, organizzato dalla polizia locale di Varese, che ha visto la partecipazione di 62 agenti e ufficiali provenienti da diversi comuni della provincia.

Gli operatori delle polizie locali di Varese, Gallarate, Castronno, Lavena Ponte Tresa, Germignaga, Cassano Magnago, Brebbia, Biandronno, Cairate, Venegono, Tradate, Azzate, Daverio, Induno, Dumenza, Bisuschio, Grantola e Carnago hanno partecipato a un’esperienza pratica che ha contribuito a incrementare le loro competenze per operare in sicurezza nelle situazioni quotidiane di intervento.

DALA DIFESA PERSONALE ALL’AUTOTUTELA

Durante il corso, sono state insegnate varie tecniche operative fondamentali per la gestione delle situazioni di rischio. Tra le competenze acquisite vi sono:

L’intimidazione posturale

La gestione della resistenza verbale passiva o attiva

Tecniche per fronteggiare aggressioni disarmate e armate

Utilizzo e normativa dei bastoni distanziatori ed estensibili

Uso e regolamentazione dello spray O.C.

Strumenti di ritenzione, come le manette, e relativa normativa

Tecniche avanzate di difesa personale e tecniche di caduta (sia forzata sia autoindotta)

Tecniche di proiezione e trascinamento a terra, con approfondimenti sulle tecniche di distrazione e controllo fisico

Gestione delle tecniche di ritenzione degli strumenti di autotutela e delle armi

Normativa e tecniche per il T.S.O. e procedure operative per il piantonamento di persone in stato di arresto o fermo di polizia giudiziaria.

COLLABORAZIONE COI CINOFILI E IL NUCLEO DI SICUREZZA URBANA

Un’importante componente di questo corso è stata la collaborazione con il Nucleo Sicurezza Urbana e Cinofili (N.S.U.) della Polizia Locale Associata Loano-Finale Ligure e Savona. Il nucleo, composto da cinque unità operative e due cani, è stato un supporto fondamentale nelle sessioni dedicate alla lotta al traffico di stupefacenti e all’assistenza nei servizi di ordine pubblico.

I cinofili sono arrivati appositamente dalla Liguria (sede della Pl di Loano) per fornire il loro prezioso contributo grazi alla collaborazione pluriennale con la Locale di Varese. Il team era composto dal vice commissario Romualdo Caso, responsabile del nucleo e conduttore del cane lupo, dall’agente Mattia Danzo, e dagli agenti Andrea Balao, Alessio Cosentino e Lorenzo Siri, conduttore del cane Rey.

CRESCE SICUREZZA E PROFESSIONALITA’

Il corso ha avuto un impatto positivo sulla preparazione degli operatori, che hanno partecipato a numerose prove pratiche mirate a incrementare le loro competenze e la loro sicurezza sul campo. Questa esperienza ha dimostrato quanto sia importante la formazione continua per migliorare la prontezza operativa e la capacità di risposta delle forze dell’ordine locali, soprattutto in situazioni di emergenza e in presenza di persone in stato di fermo.

Il risultato di questi quattro giorni di intensa formazione è stato un deciso potenziamento della professionalità e della sicurezza dei partecipanti, rafforzando il loro ruolo come punto di riferimento per la sicurezza delle comunità in cui operano.