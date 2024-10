Viggiù Moda per Tutti: sfilata e spettacolo con Flavio Oreglio in Villa Borromeo il 6 ottobre

Domenica 6 ottobre, a partire dalle 15:30, Villa Borromeo di Viggiù ospiterà un evento speciale che unisce moda, intrattenimento e solidarietà: Viggiù Moda per Tutti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Viggiù e organizzato in collaborazione con SpazioBlu Autismo Varese APS, sarà presentato da Ale Riva e vedrà la partecipazione straordinaria di Flavio Oreglio, noto comico e artista direttamente da Zelig. Oltre alla moda, ci sarà un intervento particolare di Autelier, una realtà che promuove il messaggio “Vestiamo un mondo migliore.”

Numerose le collaborazioni che arricchiranno l’evento, con il supporto di realtà locali come La Fenice, Viale Lavanda, The Bull, La Petite Boutique, e la partecipazione musicale di Officine Musicali.

L’ingresso è libero e l’evento rappresenta l’occasione per trascorrere una domenica pomeriggio all’insegna della moda e del divertimento nella splendida cornice di Villa Borromeo, situata in via Roma 47 a Viggiù.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca di Viggiù all’indirizzo email: biblioteca@comune.viggiu.va.it o visitare il sito www.comune.viggiu.va.it.