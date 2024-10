Vini dei Laghi: a Villa Recalcati a Varese due giorni di degustazioni della produzione locale e nazionale

Nella sede della Provincia di Varese, in piazza Libertà, sabato 12 e domenica 13 ottobre è possibile degustare vini di cantine locali e nazionale. È stata aperta la prima edizione di “ Vini dei Laghi” la manifestazione che mira a promuovere la produzione viticola della provincia di Varese ma collocandola in un contesto nazionale grazie alla presenza di cantine di altre zone dell’Italia, accomunate dalla vicinanza ai laghi.

È possibile acquistare il kit che dà diritto ad alcuni gadget ma, soprattutto, alla possibilità di assaggiare 20 dei vini presenti, scelti tra le 10 cantine varesine, le 14 nazionali e quella del Canton Ticino.

L’iniziativa è stata voluta e realizzata da Slow Food Varese e dall’associazione Viticoltori Varesini, insieme alla collaborazione della Provincia di Varese, di Camera di Commercio, con il patrocinio di 8 comuni del Varesotto tra cui Palazzo Estense, e Regione Lombardia.

Una due giorni non solo per provare ma anche per conoscere e approfondire le storie di successo e di resilienza del patrimonio enogastronomico italiano, come la vicenda dello “Storico ribelle”, a tutela delle radici del bitto della Val Gerola, piuttosto che quelle di vitigni rari.

All’inaugurazione questa mattina oltre al padrone di casa, il presidente della Provincia Marco Marini e al vicino, prefetto Salvatore Pasquaruiello erano presenti gli organizzatori, Fabio Ponti di Slow Food e Marco Visconti dell’associazione Viticoltori varesini, i sindaci dove sono presenti vitigni, il direttore di Ats Insubria Gioia, quello dell’ufficio scolastico Carcano e gli studenti dei licei musicale Manzoni e artistico Frattini che hanno offerto intrattenimenti culturali.