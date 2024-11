10 giorni di prove gratuite e sconti esclusivi per conoscere Loungevity a Busto Arsizio

Da un anno, in via Petrella 15, ha aperto le porte Loungevity, un centro dedicato al benessere e alla salute che ha saputo distinguersi grazie a un concept innovativo, molto raro da trovare in Provincia. Loungevity infatti non è una semplice parafarmacia né tantomeno un centro estetico: Loungevity è un luogo dove le persone possono intraprendere percorsi personalizzati di benessere, combinando trattamenti avanzati, consulenze su misura e tecnologie all’avanguardia, il tutto in un’atmosfera rilassante e accogliente.

Il cuore di Loungevity è la visione della dottoressa Gaia Gandola, farmacista e biohacker, che ha voluto portare nel cuore di Busto Arsizio un approccio alla salute integrato basato sulla consulenza di precisione. Questo significa che ogni trattamento, consulenza e programma è pensato e cucito sulle caratteristiche individuali della persona, dalla gestione dello stress e dell’insonnia non patologica fino al miglioramento delle performance sportive e al recupero fisico.

Il centro offre una vasta gamma di servizi, tra cui il galleggiamento in Nuvola, un’esperienza di sospensione totale in acqua calda a 37 gradi senza contatto e di conseguenza senza umidità, che aiuta a rilassare completamente corpo e mente, alleviando le tensioni muscolari e favorendo cosí il recupero dopo l’attività fisica. Loungevity è inoltre uno dei pochi centri della zona a proporre la crioterapia in galleggiamento senza contatto in acqua fredda, un trattamento che sfrutta il freddo estremo per accelerare il recupero muscolare, ridurre le infiammazioni e stimolare il metabolismo. La dottoressa Gandola offre anche consulenze personalizzate basate su test epigenetici e analisi di precisione, per identificare le esigenze specifiche di ogni cliente e creare un percorso di benessere su misura.

Un altro aspetto che rende Loungevity un punto di riferimento per il benessere è la possibilità di integrare trattamenti naturali con prodotti di alta qualità, che includono non solo soluzioni fitoterapiche ma anche farmaci da banco, per offrire un supporto completo e personalizzato in base alle esigenze specifiche di ogni cliente. Questo approccio integrato permette ai clienti di ricevere un consiglio mirato, combinando la tradizione della fitoterapia con l’efficacia della farmacologia moderna.

La filosofia di Loungevity quindi si basa sull’idea che il benessere sia un investimento a lungo termine che vada ricercato giorno dopo giorno. Ogni percorso è pensato proprio per lavorare in armonia con il corpo, rispettandone i ritmi e le esigenze specifiche, ed offrendo un supporto continuativo per migliorare la qualità della vita.

Per festeggiare quindi il suo primo compleanno, Loungevity ha organizzato 10 giorni di eventi e promozioni a partire dal 20 novembre, durante i quali il pubblico avrà l’opportunità di conoscere meglio i servizi offerti e di provare alcune delle esperienze rigeneranti proposte dal centro. Il programma include giornate di consulenze gratuite, sessioni di prova del galleggiamento in Nuvola, sconti su trattamenti selezionati e un evento finale con un happy hour venerdì 29 novembre.

In una recente intervista la Dott.ssa Gandola racconta che ha voluto proprio creare un centro che fosse un punto di riferimento per il benessere a Busto Arsizio e che offrisse un’alternativa reale e concreta a chi cerca soluzioni personalizzate e naturali per migliorare la propria salute. In questo anno Loungevity ha accolto persone di ogni età e con esigenze diverse, dalle mamme in attesa agli sportivi, dai professionisti sotto stress a chi cerca un momento di relax. La Dottoressa imprenditrice continua sottolineando l’orgoglio dei risultati ottenuti finora e l’energia di continuare a crescere insieme alla propria comunità.

Loungevity si propone di essere non solo un centro di benessere, ma una vera e propria oasi di piacere nel cuore della città, dove ognuno può trovare soluzioni pensate su misura per prendersi cura di sé in modo naturale, innovativo e completo mettendo al centro la salute, il benessere e perché no, anche la bellezza. Un centro che risponde ai bisogni della società moderna, in cui lo stress e i ritmi frenetici sottolineano ancora di più quanto sia prezioso il tempo che ci dedichiamo.

Per chi fosse interessato a conoscere meglio il centro e a partecipare agli eventi del primo anniversario, Loungevity si trova in via Petrella 15, a Busto Arsizio. Oppure più semplicemente può cliccare sul link e visitare il sito web per scoprire tutti i servizi; o ancora è possibile prenotare un trattamento in offerta per il compleanno cliccando qui.