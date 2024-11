A Brunello si rinnova la tradizione della benedizione dei trattori

A Brunello, la tradizione della benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli è un appuntamento irrinunciabile che si rinnova da sessant’anni. Anche quest’anno, domenica 10 novembre, gli agricoltori del paese si sono radunati per ricevere la benedizione del parroco Don Cesare, con la partecipazione e il sostegno dell’azienda agricola Chinelli, promotrice dell’iniziativa.

La cerimonia, organizzata con cura da molti volontari tra cui Luca Braga, è stata un momento di incontro per la comunità rurale, che ha potuto ricevere la benedizione e condividere la propria passione per la cura della terra. A conclusione della funzione, gli agricoltori, una ventina con i loro mezzi, e i partecipanti hanno potuto assaporare un rinfresco a base di prodotti genuini, offerti per celebrare la tradizione e ringraziare per un altro anno di lavoro e dedizione alla terra.