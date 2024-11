A Casciago vince la solidarietà: in più di 160 a cena per Nepal nel cuore ODV

Più di 160 persone hanno partecipato alla cena nepalese organizzata a Casciago, nella sala dell’oratorio a sostegno di Nepal nel cuore ODV, con il patrocinio del Comune di Casciago e di Kiwanis Club Insubria. Un’occasione che ha unito gusto, cultura e solidarietà, contribuendo ai progetti umanitari in Nepal.

Durante la serata sono stati serviti i piatti tipici nepalesi, cucinati dalla squadra guidata da Ngima Sherpa. Al termine della cena il racconto emozionante del trekking compiuto nell’ottobre 2023 da un gruppo di varesini (con il casciaghese Matteo Campi a fare da “padrone di casa) fino al Campo base dell’Everest.

Sono stati anche presentati i tanti progetti sostenuti dall’associazione in collaborazione con Okhaldhunga Nine Hills Association, che spaziano dalle iniziative educative e formative a quelle sanitarie, fondamentali per le comunità locali. E ancora i laboratori per i più piccoli, tutti nel segno della pace, del rispetto e della scoperta di nuove culture.

In sala tantissimi casciaghesi, l’amministrazione comunale con il sindaco Mirko Reto e l’assessore Daniele Pravettoni, i membri della Proloco, gli alunni delle scuole del paese e anche tanti partecipanti da buona parte del Varesotto.

Un ringraziamento doveroso a RIARMA CAFFÈ (con la mitica Arianna e la giovanissima Maya al bancone insieme ad un nutrito gruppo di aiutanti) e DIBE per il sostegno all’iniziativa.