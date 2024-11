A Cassano Magnago arrivano nuovi alberi. Li accolgono i bambini

Il 21 novembre si celebra la “Giornata nazionale degli alberi” e a Cassano Magnago si piantano nuovi alberi: un momento che coinvolge i più piccoli, nel segno del rispetto dell’ambiente.

«L’intento è promuovere il rispetto dell’ambiente e la protezione del suolo e ricordare al mondo l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e la qualità dell’ecosistema» ricorda l’assessore Massimo Zaupa.

Nella giornata di mercoledì 20, e per tre mattine consecutive, a partire dalle ore 9,00, al nuovo “Parco di Città”, Zaupa incontra le scolaresche della città, per una lezione sull’importanza della natura e del ruolo delle piante.

«L’iniziativa si rinnova con convinzione – dice ancora Zaupa – in quanto ha sempre trovato positivo riscontro negli allievi e anche nei visitatori presenti al parco».

Per l’occasione sono stati posizionati sei nuovi Tigli in Viale Rimembranze e in Via Redipuglia e un Ginko Biloba al centro della rotonda delle scuole Fermi.

L’iniziativa non è isolata ma si aggiunge ad una serie di progetti aperti sul territorio in collaborazione con scuole e asili.