Pino Salgaro è entrato per la prima volta nello stabilimento della CB Ferrari, metalmeccanica di Mornago, a soli 15 anni e ne è uscito quando è andato in pensione. Un iter che per un giovane di oggi sarebbe impensabile, mentre un tempo, per un boomer era la normalità. Si iniziava in una fabbrica e si rimaneva in quella fabbrica per una tutta la vita.

A fare il primo colloquio per l’assunzione fu Renato Bianchi (foto sopra), uno dei tre soci, la “B” della ragione sociale. Gli altri due soci sono Augusto Caravati la “C” e , appunto, Ferrari, scomparso precocemente

L’azienda è un vero gioiello della filiera dell’energia, dà lavoro a circa 160 persone tra cui Salgaro, nato e cresciuto a Mornago da genitori emigrati dal Veneto. Da quasi mezzo secolo produce fresatrici a controllo numerico di altissima qualità per la produzione di pale per turbine a gas, ma ha bisogno di trovare sbocchi in nuovi mercati.

Renato Bianchi non usa il computer, progetta con il tecnigrafo e spesso parla dialetto bosino, così è sicuro di farsi capire dai suoi collaboratori. Bianchi ha già una certa età e decide di vendere.

Si presentano in tanti, a cominciare dai colossi nazionali dell’energia, nessuno di questi però parla mai di soldi. Fino a quando nel 2011 arrivano i cinesi, che accettano di pagare 50 milioni di euro, a condizione che il fondatore rimanga in azienda per qualche anno perché le macchine che produce sono come dei vestiti su misura e tutte racchiuse nella sua testa.



Una volta venduta l’azienda, l’imprenditore non si dimenticherà dei tanti dipendenti che hanno permesso alla metalmeccanica di Mornago di diventare un’azienda molto apprezzata dal mercato.

Renato Bianchi morirà nel 2023 e verrà sepolto in Svizzera accanto alla moglie.

Questa storia italiana intitolata “A chi lascio la mia azienda?Il caso CB Ferrari” è la quarta puntata del podcast prodotto da Chora media con VareseNews.