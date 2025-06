Il commerciante Davide Gorla assassinato in centro a Busto Arsizio

È stato identificato in Davide Gorla, 65 anni, il commerciante ucciso a colpi di coltello nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno a Busto Arsizio. L’aggressione è avvenuta all’interno del suo negozio, la cartoleria Linea Continua, situata in una delle corti storiche di via Milano, in pieno centro.

Gorla era un volto noto della città: la sua attività, aperta da anni, era specializzata in articoli di cartoleria di pregio ed era frequentata da una clientela affezionata, attratta dalla cura e dalla qualità dell’offerta. La sua figura era legata a quella di un commercio di vicinato autentico, discreto e apprezzato.

Il fatto è avvenuto nel cuore del centro cittadino, in una delle vie più frequentate e vive del passeggio bustocco, mentre i negozi erano ancora aperti. Una violenza improvvisa e brutale che ha scosso profondamente la comunità, lasciando sgomenti clienti, commercianti e residenti della zona.

In segno di cordoglio, il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il fine settimana.