Monossido di carbonio in casa, un intossicato a Montonate

Un uomo è rimasto intossicato per un accumulo di monossido di carbonio in un’abitazione di Montonate, frazione di Mornago.

L’allarme è scattato a metà giornata di mercoledì, poco dopo le 13: in via Cavour sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, per le verifiche sull’ambiente e la prima messa in sicurezza.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con un’intossicazione che non lo mette comunque in immediato pericolo di vita.

Il Comune ha anche attivato i servizi sociali per seguire la vicenda.