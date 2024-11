A Como 200 professionisti a confronto per parlare di stress correlato al lavoro

Si è svolto questa mattina a Como, nell’auditorium dell’Asst lariana il convegno “Lavoro e componente umana: è solo stress lavoro correlato?”, organizzato da Ats e Asst del territorio.

Quasi 200 i professionisti presenti, per un confronto sui cambiamenti legati all’introduzione del rischio stress lavoro correlato nel D.Lgs. 81/08.

Promosso da Ats Insubria insieme a Asst Lariana, Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona, il convegno ha acceso i riflettori anche sulle altre forme di disadattamento e di patologie non riconosciute, ma che sono legate al contesto lavorativo e incidono negativamente sullo stato di salute e sul benessere dei lavoratori.

«L’iniziativa di oggi tratta di un tema nell’ambito della prevenzione, da considerarsi ormai fondamentale in tutti gli ambiti della sicurezza – ha detto Corrado Conforto Galli, Prefetto della provincia di Como – Con particolare riferimento al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresa la salute dei lavoratori, la Prefettura può svolgere un ruolo di coordinamento e in questa direzione abbiamo recentemente promosso un’iniziativa volta a rafforzare, valorizzare e rafforzare l’azione di prevenzione, promuovendo una strategia comune che vede coinvolti tutti gli attori del sistema. E’ stato quindi elaborato uno specifico Protocollo d’intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro nella provincia di Como, che a breve sarà sottoscritto dagli enti istituzionali, dalle associazioni di categoria di tutti i settori produttivi e dalle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di costruire un report relativo agli eventi incidentali sul lavoro in provincia, aumentando le collaborazioni tra le Pubbliche amministrazioni e incrementando le buone pratiche che emergono sul territorio per metterle a sistema».

«Il tema dello stress lavoro correlato è sempre più attuale e saperlo gestire diventa centrale nella programmazione delle attività di prevenzione e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro – ha spiegato il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia, portando anche i saluti di Marco Cozzoli direttore della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia.– Momenti di formazione come quello di oggi sono essenziali per tutti quegli attori che ogni giorno si occupano di garantire il benessere dei lavoratori e luoghi di lavoro sani e sicuri, anche in sinergia con le altre istituzioni e i rappresentanti dei lavoratori: il nostro impegno sul territorio è costante e concreto, arricchito da un significativo lavoro di rete”.

Oggi il servizio sanitario nazionale sta vivendo ancora un’emergenza, ma di tipo organizzativo, ha detto nel suo intervento Luca Stucchi, direttore generale di Asst Lariana: «Durante la pandemia i professionisti sanitari sono stati considerati eroi. La società si aspetta risposte altrettanto eroiche per le quali però la rete sanitaria ha al momento strumenti normativi obsoleti e spuntati. Inevitabilmente questo crea stress e demotivazione tra chi è in prima linea ogni giorno. Perciò è fondamentale una svolta normativa di carattere nazionale. Obiettivo di questo convegno è capire, nel frattempo, come possiamo aiutare i nostri professionisti a vivere al meglio il loro lavoro quotidiano».

Al convegno hanno hanno partecipato anche Alessandro Rapinese, sindaco di Como, e Pierluigi Mascetti, sindaco di San Fermo della Battaglia.

Dopo gli indirizzi di saluto sono intervenuti: Giovanna Molinari e Nicola Poloni della Psichiatria ASST Lariana, Fabrizio Sposito e Giuseppe Giannelli di INAIL Como, Paola Oggioni e Daniela Uberti della Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS Insubria, del consulente formatore dell’Area Sicurezza sul Lavoro di Confindustria Varese anche in rappresentanza di Confindustria Como Gabriele Zeppa, Rossana Borchini della Medicina del Lavoro Preventiva e Radioprotezione ASST Lariana, Giovanni De Vito della Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria ASST Sette Laghi, Dario Esposito di UIL Lario – in rappresentanza di tutte le sigle sindacali. A moderare l’incontro la direttrice dello PSAL di ATS Insubria Caterina Tonia Cecchino insieme a Rossana Borchini e Giovanni De Vito.