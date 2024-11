A Ferno una serata per parlare di “Partecipazione Responsabile”

Il Consiglio della Comunità Pastorale San Paolo VI di Lonate Pozzolo e Ferno ha proposto di affrontare, in occasione della tradizionale serata Civica che si svolgerà l’8 novembre alle ore 21.00 presso la sala consigliare di Ferno il tema della “Partecipazione responsabile: Servizio, bene comune e futuro della democrazia in Italia e nelle nostre realtà locali” con una a,enzione ai diversi aspe- della partecipazione in una comunità: la partecipazione politica, al voto, alla vita sociale e all’impegno a-vo a servizio della comunità.

Nella serata la commissione della comunità introdurrà il tema con i dati che descrivono l’andamento della partecipazione al voto nella nostra Italia dalle prime votazioni della repubblica ai nostri giorni e ci aiuterà a volgere lo sguardo anche sulla partecipazione nei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo fino ai nostri giorni.

Il Professor Ernesto Preziosi introdurrà la riflessione sui dati toccando il tema della partecipazione responsabile in questa nostra democrazia italiana occidentale con una relazione dal punto di vista storico e sociale avendo uno sguardo ampio sia dal punto di vista storico che dal punto di vista nazionale, europeo e mondiale. La ragione di questo sguardo ampio è perché siamo convinti che solo allargando i confini del nostro mondo possiamo trovare opportunità di crescita anche nel nostro piccolo.

Interverranno poi gli amministratori locali nelle persone dei sindaci Elena Carraro di Lonate Pozzolo e Sarah Foti di Ferno; a loro verrà chiesta la propria riflessione sulle buone prassi che secondo loro favoriscono la responsabilità civile e quindi la partecipazione civile e politica in senso stretto.

La serata darà lo spazio anche al pubblico perché ci sia un momento di comunità che costruisce e rende più responsabile e partecipativa la comunità.

All’assemblea Civica sarà Presente il Parroco don Gianbattista Inzoli e sarà condotta da Romina Milani del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.