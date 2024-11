A Luvinate nasce il “Gruppo Senior”, nuovo progetto per pensionati e over 60

Stare insieme in compagnia, vivere esperienze di socializzazione, incontro, giochi, cultura. Con questi obiettivi, in tanti hanno aderito all’invito del Comitato Pensionati di Luvinate, promosso da Comune, Gruppo di Cammino Luvinate e Daisy Academy , Scuola di Inglese a Luvinate.

Negli spazi rinnovati del Centro Sociale è iniziata l’esperienza del “Gruppo Senior”, così chiamato dopo una simpatica votazione tra i tanti presenti. Tra un caffè e un biscottino si è svolto un sondaggio di ascolto e partecipazione per decidere insieme i prossimi obiettivi ed attività.

Appuntamento dunque per venerdì 15 novembre per il prossimo Caffè del venerdì con giochi e tornei di carte.