A Malnate celebrata la Giornata degli alberi e festeggiati i nuovi piccoli cittadini

“Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi!” E’ questo il messaggio e l’invito ad agire lanciato anche quest’anno in tutta Italia, nella Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre, da Legambiente.

Invito che è stato raccolto a Malnate dagli alunni di cinque anni dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih”, con due piantumazioni: una il 20 novembre nel giardino della Scuola dell’Infanzia statale “L. Rajchman” di Rovera. I piccoli alunni, armati di palette e molto compresi nel ruolo, hanno messo a dimora un albicocco, dopo aver spiegato ai presenti l’importanza degli alberi. All’evento, in collaborazione anche con l’Amministrazione Comunale, sono stati invitati i bimbi nati a Malnate nel secondo semestre del 2023 e nel primo semestre del 2024: è stata l’occasione per festeggiare la nascita dei nuovi piccoli cittadini malnatesi, nella Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia. Alla ventina di piccoli presenti, Legambiente ha donato piantine officinali. La festa si è conclusa con un canto dei bimbi della scuola e un grande applauso.

Il 21 novembre, anche nel cortile della Scuola dell’Infanzia statale ”Sabin” di Gurone, gli alunni di cinque anni, dopo aver partecipato alla presentazione sull’importanza vitale degli alberi e aver realizzato degli elaborati in proposito, hanno messo a dimora otto arbusti lungo la recinzione della scuola, concludendo la festa con un canto gioioso.

Con la Festa dell’Albero, Legambiente celebra il fondamentale ruolo degli ecosistemi forestali e degli alberi, specialmente nelle aree urbane, grazie alle numerose funzioni che svolgono come alleati contro la crisi climatica. Infatti, gli alberi favoriscono l’approvvigionamento dell’acqua, migliorano la stabilità dei terreni contro il dissesto idrogeologico, incrementano la permeabilizzazione del suolo e la capacità delle città di reagire agli eventi climatici estremi, costituiscono rifugio fondamentale per la fauna, trattengono gli inquinanti atmosferici (le polveri sottili), attutiscono i rumori fino al 70% e assorbono la CO2.

Si stima inoltre che il 70% della popolazione mondiale vivrà nei centri urbani entro il 2050; proprio per questo, le foreste urbane sono basilari per lo sviluppo sostenibile. La vegetazione in città, inoltre, riduce l’effetto “isola di calore”; se posizionati nelle vicinanze degli edifici, gli alberi possono ridurre la necessità di utilizzo dei condizionatori d’aria con un risparmio di energia stimato dal 20 al 50%. Nonostante la messa a dimora di alberi sia una tra le nature based solutions più trascurate, è al contempo sia la più economica che la più efficace opportunità per migliorare la salute pubblica e il benessere nelle nostre città