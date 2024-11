A Malpensa Fiere un laboratorio interattivo sulla sostenibilità digitale con Its Incom Academy

Il 7 novembre, a Malpensa Fiere, si terrà un evento speciale dedicato a docenti, studenti e professionisti del digitale, pensato per esplorare le soluzioni didattiche innovative sviluppate nell’ambito del progetto europeo GreenCo.

Più che una semplice presentazione, si tratterà di un vero e proprio laboratorio per sperimentare insieme agli esperti le metodologie e gli strumenti didattici innovativi orientati alla sostenibilità. Tra questi, un e-book, l’app (applicazione didattica online) e un “Massive Open Online Course” (MOOC).

Questi strumenti, pensati per educare alla riduzione dell’inquinamento digitale e al risparmio energetico, rappresentano un’importante risorsa per docenti e studenti, offrendo nuovi approcci alla didattica e sensibilizzando sul tema dell’impatto ambientale delle tecnologie.

Il Progetto GreenCo, sviluppato negli ultimi due anni e cofinanziato dall’Unione Europea, è guidato dalla Comunidad de Madrid-D.G Formation (CFTIC) in collaborazione con i partner europei Università di Alcalá de Henares (UAH), Fondazione ITS per l’Informazione e la Comunicazione (INCOM), il Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) e l’European Software Institute-Center Eastern Europe (ESI).

L’iniziativa affronta l’impatto ambientale crescente dell’industria delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), che si prevede sarà responsabile del 14% delle emissioni globali di CO2 nei prossimi vent’anni. L’obiettivo del Progetto GreenCo è sensibilizzare sull’impatto dell’uso digitale e proporre soluzioni concrete per ridurre il consumo energetico legato ai dispositivi elettronici.

Programma dell’evento:

– 16:00 – 16:30: registrazione partecipanti

– 16:30: saluti istituzionali e apertura evento

– 16:45 – 17:30: presentazione del progetto e dei suoi risultati

– 17:30 – 18:00: laboratorio interattivo per esplorare soluzioni pratiche

– 18:00: rinfresco e networking

Durante l’evento, interverranno Diego Borsellino, project Manager del Progetto GreenCo, Alice Caccia di ITS INCOM Academy e Francesco Mangiaracina di FAD Pro, azienda partner del Politecnico di Milano.

L’evento si svolge nella sede di Fondazione ITS INCOM Academy di Busto Arsizio (VA), in via XI Settembre 16, MalpensaFiere – Ingresso B.

Per info: https://itsincom.it/