A Palazzo Verbania di Luino la mostra “Butai” con i teatrini artistici realizzati da Chicco Colombo

Il Comune di Luino, in collaborazione con il Teatro dei Burattini di Varese, è lieto di presentare “BUTAI”, una mostra straordinaria di teatrini artistici realizzati da Chicco Colombo. L’evento celebra l’arte del Kamishibai, un’antica tradizione giapponese che combina immagini e narrazione.

La mostra, ospitata presso il Palazzo Verbania di Luino, sarà inaugurata sabato 30 novembre 2024 alle ore 17.00 e resterà aperta fino al 7 gennaio 2025. Saranno esposti circa venticinque butai, ognuno rappresentante una diversa linea di ricerca espressiva sviluppata da Chicco Colombo. Alcuni teatrini esplorano nuove interpretazioni architettoniche del butai, mentre altri ospitano frammenti delle opere pittoriche dell’artista, decorati in modo da dar vita a racconti unici. L’esposizione rende omaggio anche ad artisti illustri come Kveta Pakovska, Enrico Baj e Gianni Rodari, che con le loro opere hanno ispirato Colombo. Inoltre, saranno presentati butai attualmente utilizzati nei festival, nelle scuole e nelle biblioteche, offrendo al pubblico uno sguardo sull’applicazione pratica di questa forma d’arte. Una sezione speciale è dedicata a teatrini interpretati in modo materico, dove la materia stessa diventa narrazione e immagine.

La mostra sarà visitabile dal mercoledì alla domenica nei seguenti orari: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Sarà aperta anche il 27, 28 e 29 dicembre 2024 e dal 2 al 5 gennaio 2025. La chiusura è prevista nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025.

Oltre alla mostra, il programma prevede spettacoli di narrazione con il Kamishibai, in calendario per il 1 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025, con due rappresentazioni giornaliere alle ore 16:00 e alle 17:30. Gli spettacoli sono su prenotazione, contattando il numero 393 3315016.

Per chi desidera approfondire questa straordinaria forma d’arte, saranno organizzati tre workshop intitolati “L’ABC del Teatro Kamishibai”, condotti da Enrico Colombo. Gli incontri si terranno il 7, 14 e 21 dicembre 2024 presso il Palazzo Verbania, dalle 10:30 alle 12:30. Durante i workshop, i partecipanti potranno esplorare la costruzione del butai, le tecniche di racconto e la creazione di storie con il Kamishibai. La partecipazione prevede un contributo di 20 euro a persona.

Il Kamishibai, letteralmente “teatro di carta”, è un’antica tradizione giapponese che unisce immagini in movimento all’interno del butai (teatrino) con la narrazione orale. Chicco Colombo, artista e burattinaio, utilizza il Kamishibai come strumento espressivo e didattico, esplorando nuove possibilità artistiche che combinano teatro, musica, ombre e poesia. La mostra “BUTAI” offre un’opportunità unica per immergersi in questa straordinaria esperienza culturale, che celebra la narrazione come ponte tra arte e tradizione.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 393 3315016 o scrivere a chiccocolombo@gmail.com.