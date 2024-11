A Saronno nella Giornata contro la violenza sulle donne parlano gli uomini che dicono no

L’associazione Rete Rosa-Centro Territoriale Antiviolenza di Saronno, in collaborazione con l’associazione “E’ possibile. Uomini contro ogni violenza” e con il patrocinio del Comune di Saronno, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne dà la parola agli uomini, con un’iniziativa che si svolgerà nella mattinata di sabato 23 novembre.

«Quest’anno Rete Rosa torna ad illuminare le gabbie della violenza contro le donne – spiegano le responsabili del Centro – A prendere parola saranno tutti quegli uomini che si trovano, al di là della loro volontà, imprigionati in una realtà mortificante. Ci racconteranno la fatica di dover interpretare da sempre “cose da maschi” obbligatorie per il loro genere. Sono ruoli dentro cui il codice della violenza, fatto di potere, controllo e forza è presente e passa di padre in figlio in una trasmissione per lo più “muta” e inconsapevole, come norma naturale».

Qualcosa però piano piano sta cambiando: «Oggi sempre più uomini, padri e figli, desiderano interrompere questa trasmissione e rifiutano una maschilità ereditata, riconoscendola mortificante per sé tanto quanto per le donne che ne sono vittime. Uscire dalla dalla gabbia della violenza si può se uomini e donne uniti dicono no a questo “passaggio del testimone” transgenerazionale della violenza maschile contro le donne».

L’iniziativa, intitolata “Padri e figli dicono no alla violenza maschile contro le donne”, si svolgerà in due momenti. Alle 10,30 in piazza Libertà ci sarà una performance con installazioni artistiche, a cura di Vito Scamarcia e Grazia Giani. Alle 11.15 nell’atrio del Municipio, un incontro con l’associazione “È Possibile. Uomini contro ogni violenza” in cui si parlerà proprio di questo tema.