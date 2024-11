A Sumirago un incontro sulla violenza assistita per la Giornata Internazionale contro la violenza di genere

Domenica 24 novembre 2024, alle ore 15, la Sala Comunale di Sumirago sarà teatro dell’evento “Violenza Assistita, l’altro volto della violenza domestica”, organizzato dall’Associazione AlterEgo in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. L’incontro è dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica su un aspetto spesso trascurato della violenza domestica, ovvero l’impatto sui minori che, pur non essendo vittime dirette, ne subiscono profondamente le conseguenze.

Tra i relatori dell’evento, Romana Dell’Erba, Consigliera Regionale della Lombardia, offrirà una panoramica sulle politiche istituzionali volte a contrastare la violenza di genere. Alessandro Perini, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mornago, spiegherà il ruolo delle forze dell’ordine nell’affrontare situazioni di violenza domestica. Ambra Andrea Crosta, educatrice socio-pedagogica, si concentrerà sull’impatto psicologico della violenza assistita sui bambini e sulle possibili strategie educative per favorirne il recupero. A moderare il confronto sarà Sabrina Carabelli, vicepresidente dell’Associazione AlterEgo.

La violenza assistita rappresenta una delle forme più subdole e devastanti di abuso, in grado di compromettere il benessere emotivo e psicologico dei più piccoli. Questo incontro vuole stimolare una riflessione collettiva e offrire strumenti utili per riconoscere e affrontare il fenomeno, contribuendo a creare maggiore consapevolezza e supporto per chi ne è coinvolto.