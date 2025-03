Ztl, Noi per Sumirago attacca l’amministrazione: “Risposte vaghe e cittadini insoddisfatti”

Durante l’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sumirago sulla viabilità, è stato presentato il progetto per la rotatoria di via De Gasperi. Tuttavia, la presentazione ha sollevato diverse perplessità tra i cittadini presenti, che hanno lamentato la mancanza di risposte chiare e definitive sulla gestione del traffico nelle varie direzioni.

Secondo quanto dichiarato da Stefano Romano, capogruppo di Noi per Sumirago, il dibattito si è rivelato a tratti confusionario, con il Sindaco e gli Assessori che non avrebbero fornito indicazioni precise, rispondendo con incertezze e rimandando le decisioni future con espressioni come “forse”, “se” e “vedremo”. Un atteggiamento che ha lasciato insoddisfatti i cittadini intervenuti.

Anche la serata dedicata alla mobilità dolce non avrebbe offerto risposte esaustive. In particolare, Romano ha sottolineato l’assenza di riferimenti chiari su via San Lorenzo, rispetto alla quale il Sindaco avrebbe negato l’esistenza di un’ordinanza per la ZTL. Nessun aggiornamento, inoltre, su via San Vincenzo (Menzago), per la quale i cittadini avevano chiesto lo scorso anno interventi di messa in sicurezza, senza ottenere risposte concrete.

«A quasi tre anni di governo, questa Amministrazione non ha ancora definito un progetto complessivo di mobilità sostenibile. Gli interventi vengono realizzati a spot, senza una visione d’insieme né un piano per la creazione di marciapiedi di collegamento tra le frazioni e le principali infrastrutture pubbliche, come il polo scolastico» – ha dichiarato Romano.

Il capogruppo di Noi per Sumirago ha inoltre ricordato che la maggioranza governa il Comune da tredici anni, sottolineando come la rotatoria in programma sia un’opera finanziata dalla Provincia, ma ridimensionata rispetto al progetto iniziale. «In definitiva – ha concluso – molto fumo e poco arrosto, pietanza preferita da questa Amministrazione».