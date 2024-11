A Varese riduzione della TARI per gli enti del terzo settore

Anche per il 2024 il Comune di Varese ha pubblicato un bando che dà la possibilità agli enti del terzo settore di accedere ad un’agevolazione sulla TARI. In particolare è possibile ottenere il rimborso totale o parziale della quota fissa e variabile pagata per l’anno 2023.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), incluse le imprese sociali iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese che, in maniera non occasionale ma stabile e continuativa, recuperano eccedenze di beni – così come definiti all’art. 16 della legge 166/2016 – da ridonare ai fini della solidarietà sociale.

«Anche per quest’anno proponiamo l’agevolazione per le realtà del terzo settore che recuperano e ridonano eccedenze, riconoscendo quindi il valore di un’azione che, arginando lo spreco, contribuisce sia alla sostenibilità ambientale riducendo i rifiuti sia al sostegno di persone in difficoltà – dichiara Nicoletta San Martino, assessora a tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – L’avviso pubblico si inserisce nel più ampio progetto di lotta allo spreco: il tavolo “Varese città antispreco” e l’operato dell’HUB alimentare, ormai entrato a pieno regime, sono parte importante di questo percorso che vogliamo raggiunga sempre più i potenziali destinatari dei benefici, in questo caso le realtà del terzo settore che recuperano e ridonano eccedenze».

Tutte le informazioni e la documentazione sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.varese.it