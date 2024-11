Accoltellato in piazza Repubblica a Varese

Questa sera, venerdì 1 novembre, intorno alle 20:10, si è verificato un grave episodio di violenza a Varese. In Piazza Repubblica è stata segnalata un’aggressione con l’uso di un’arma bianca, coinvolgendo un uomo di 27 anni.

Si tratterebbe di un cittadino tunisino che ha riportato almeno due coltellate al fianco e alla spalla. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza ed è in prognosi riservata.

La Questura di Varese è stata immediatamente allertata, e sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza sanitaria coordinati da Soreu Laghi. Sono stati mobilitati i mezzi di soccorso dell’ambulanza e un’automedica.

Non sono ancora emerse informazioni sulle condizioni dell’uomo né sui possibili motivi dell’aggressione. La polizia sta sentendo i testimoni in piazza per ricostruire l’accaduto.