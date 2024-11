“Aiutatemi a rintracciare l’auto coinvolta nell’incidente in via Casula a Varese“

L’appello di una lettrice che chiede un aiuto per rintracciare un’auto coinvolta in un incidente stradale

Vi contatto per chiedere il vostro supporto e la pubblicazione di un appello, a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri che ha coinvolto me e i miei figli, e per il quale mi trovo in una situazione ingiusta e inaspettata. Ieri, verso le 17.45, in via Nuccia Casula, la mia auto, una Renault Scenic bordeaux, è stata coinvolta in un tamponamento a catena. Ero in macchina con i miei tre figli: uno di loro, la più piccola di appena un anno, era spaventata e piangeva disperatamente. Ero in ritardo per accompagnare mia figlia maggiore a un appuntamento importante e, visti i danni minimi al veicolo, ho preferito gestire la situazione con rapidità per non aggravare lo stress dei bambini.

L’auto che ha provocato il tamponamento era una Fiat Cinquecento bianca, guidata da una signora che, visibilmente scossa, non voleva scendere dall’auto. Mi è sembrata una persona a modo e affidabile, quindi, quando mi ha lasciato il numero di telefono, ho deciso di non insistere e, fidandomi della sua parola, non ho scattato foto alla targa. Con grande amarezza, oggi mi sono ritrovata di fronte a una situazione assurda: la signora ora afferma di non avere responsabilità per l’incidente, sostenendo che la colpa sia del conducente della vettura grigia che si trovava tra noi, cosa assolutamente falsa (già confermata dalla mia assicurazione). Mi trovo ora senza elementi per identificare la signora e senza la possibilità di farle assumere le sue responsabilità, malgrado abbia agito in buona fede e con fiducia. Mi rivolgo quindi a voi e ai vostri lettori: chiedo, per favore, a chiunque fosse passato di lì e avesse scattato foto o notato dettagli dell’incidente, di aiutarmi a rintracciare questa persona e fare chiarezza sull’accaduto.