Al bar mentre è ai domiciliari, arrestata dalle Volanti a Varese

Era ai domiciliari, ma le Volanti della questura, che sapevano della misura, l’hanno notata in uno dei locali del centro di Varese.

E così sono scattate le manette ai polsi della giovane per l’evasione, reato per il quale l’arresto è obbligatorio. L’imputata è finita di fronte al giudice per direttissima: la pm Antonia Rombolà ha chiesto la convalida dell’arresto e il ripristino della misura degli arresti domiciliari, misure su cui la difesa patrocinata a dall’avvocato Marco Bianchi si è rimesso al giudice, chiedendo il rito abbreviato. Sempre il legale ha prodotto una relazione psichiatrica sull’imputata da cui emerge un “serio disturbo della personalità che rende la donna incontrollabile”.

Per questo c’era chiesto in futuro un alleggerimento della misura. L’imputata ha ammesso di essere uscita di casa lunedì sera con amici per andare ad acquistar dei medicinali e di essersi poi fermata in un bar. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il giudizio abbreviato.