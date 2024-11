Al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona torna il Villaggio di Babbo Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e complice il grande entusiasmo generato nelle precedenti edizioni, Castiglione Olona torna ad ospitare “IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE”, con tante nuove strabilianti attività e l’immancabile presenza di Babbo Natale.

Organizzata dal Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con enti, associazioni locali ed il contributo di alcuni privati, la quinta edizione di questa iniziativa natalizia, rivolta ai bambini e alle famiglie, si terrà domenica 15 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 al Castello di Monteruzzo (Via Marconi, 1)

Nel cortile dello storico edificio castiglionese sarà allestito un originale villaggio natalizio, con laboratori, giochi e attrazioni, buon cibo, ospiti speciali, tante sorprese ed ovviamente divertimento per tutti.

Sarà l’occasione per incontrare Babbo Natale in persona, ricevere da lui un piccolo dono e consegnargli direttamente la letterina con la lista dei doni che si vuol ricevere o appendere i propri desideri al magico Albero dei Desideri.

Novità di questa edizione, che avrà come ospiti speciali Elsa, Anna ed Olaf direttamente da Arendelle, saranno il viaggio virtuale sulla slitta di Natale, la bobble house e la montagna da scalare del gigantesco gonfiabile che andranno ad arricchire una serie di altre divertenti attività come il truccabimbi, i magici laboratori, le calde creazioni di carta e le attività in lingua inglese e la possibilità di scattare una foto ricordo. Immancabile la presenza dei cavalli ed i cowboy per provare l’emozione della monta western e l’appuntamento pomeridiano con la golosa merenda offerta a tutti i bambini, lo sweet corner e la possibilità di mangiare qualcosa durante tutta la giornata….e preparate sciarpa e cappello, perché sicuramente nevicherà!

Nella stessa giornata, lo speciale MERCATINO DI NATALE in Centro Storico offrirà anche un’ottima occasione per trovare originali pensieri da regalare in vista delle imminenti festività e un’opportunità unica per respirare le atmosfere natalizie passeggiando tra i suggestivi scorci del centro storico e delle sue bellezze artistiche. L’ingresso è libero.

TUTTO IL PROGRAMMA:

Ore 11:00 – Apertura del Villaggio

Attrazioni da provare:

Realtà Virtuale: un fantastico viaggio sulla slitta con Babbo Natale.

Bobble House: tanti palloncini all’interno di Animazione Varese.

La Montagna da Scalare: un gigantesco gonfiabile di 7 metri

L’Albero dei Desideri: appendi il tuo desiderio.

Porta la tua letterina: imbucala e Babbo Natale ti risponderà. Inoltre, grazie al laboratorio degli elfi di Sbabbam, Babbo Natale consegnerà ad ogni bambino un regalo di Natale!

Scatta la tua foto di famiglia nella cornice natalizia con Micaela.

Gira su uno dei cavalli di Rope’s Ranch.

Truccabimbi a cura di Animazione Varese.

Ore 15:00 – Direttamente da Arendelle: Elsa, Anna e Olaf.

Magici Laboratori:

“Crea ed addobba con il legno” a cura di GEV.

“Diventa un personaggio del villaggio” a cura di Animazione Varese.

Dalle 14:30: “Calde creazioni di Carta” a cura della Biblioteca Civica con la collaborazione di Usborne.

Punto Ristoro:

CastellEventi: dolce e salato per pranzo o merenda.

Sweet Corner: pop corn, zucchero filato e caramelle.

Dalle 12:00: salamelle grigliate e vin brulè al Chiosco del Castello.

Ore 16:15: golosa merenda offerta da CastellEventi.

Ore 18:00 – Saluti di Babbo Natale e chiusura del Villaggio

Mercatino di Natale: dalle 9:00 alle 17:00 nel Centro Storico di Castiglione Olona.

PER INFORMAZIONI:

Contatti: Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona: tel. 0331.858301 / e-mail: cultura@comune.castiglione-olona.va.it

COME RAGGIUNGERCI:

da Varese o Tradate – s233 (Varesina),

da Milano – Autostrada A8 uscita Varese Est / Gazzada SP57

PARCHEGGI:

da Varese e Tradate: Via G. Marconi, Via S. D’Acquisto, Via A. Manzoni, Via G. Boccaccio, Zona Industriale (vicino a Mazzucchelli 1849 S.p.A.), Via XXIV Maggio