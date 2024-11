Al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio arriva il muscial “Ja’Far, la storia mai raccontata di un gran visir”

Sabato 23 novembre alle ore 20.45, presso il Teatro San Giovanni Bosco a Busto Arsizio, andrà in scena il musical “JA’FAR, la storia mai raccontata di un gran visir”.

Lo spettacolo è presentato dalla compagnia Didisì Musical, giovane realtà sempre più presente nel panorama artistico e musicale della Provincia di Varese, che ogni anno riesce a coinvolgere nuovi talenti, favorendone la crescita artistica.

Lo spettacolo, andato in scena per la prima volta lo scorso 26 ottobre a Olgiate Olona col tutto esaurito, è un’originalissima rivisitazione del classico Disney Aladdin, con un inaspettato ribaltamento di prospettiva: questa volta il cattivo della storia non è più lo stregone, ma un giovane ladro – playboy senza scrupoli. Un musical sopra le righe, capace di conquistare il pubblico attraverso una comicità sempre vivace, musiche originali e personaggi difficili da dimenticare.

«È stato emozionante portare in scena un musical originale su Jafar, ispirato allo stile delle produzioni off-Broadway. Con questa nuova interpretazione di un classico, siamo riusciti ad avvicinare un vasto pubblico a un’esperienza teatrale fresca e innovativa. Portare sul palcoscenico la prospettiva ribaltata di un cattivo che tutti, da bambini, abbiamo amato odiare, è stato stimolante e sfidante» ha dichiarato Giulia Pissetti, Presidente dell’associazione Didisì Musical, al termine della serata «I giovani talenti del cast hanno affrontato la sfida con straordinario entusiasmo e impegno, rendendo unico e indimenticabile lo spettacolo».

Attrici e attori della compagnia sono stati supportati nella realizzazione dello spettacolo da un team affiatato e consolidato composto da Giulia Pissetti (coreografa), Carlo Piotti (preparatore vocale), Alessandro Molteni (direttore artistico), Fabio Barcaroli (regista) e Alessia Cotardo (coreografa).