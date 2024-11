Al via il canale WhatsApp di “Città di Somma Lombardo”

Somma Lombardo è un Comune sempre più social: debutta su WhatsApp il canale ufficiale “Città di Somma Lombardo”.

«Comunicare con i cittadini è una priorità della nostra Giunta – conferma l’assessora Donata Valenti, delegata a Cultura e Servizi Scolastici ma anche a Comunicazione e Partecipazione – e per farlo occorre stare dove sono: intercettare le persone per entrare in contatto con loro. Per questo, accanto ai canali social che usiamo abitualmente (Facebook e Instagram) abbiamo deciso di inaugurare il canale WhatsApp del Comune, un medium immediato e veloce che potrà essere utilizzato anche per dare anche le comunicazioni più urgenti, come le chiusure improvvise di una strada o simili. Sarà un canale privilegiato per avvisare la cittadinanza all’occorrenza oltre che per promuovere gli eventi e le altre attività del comune».

Per iscriversi al canale basta seguire il link diretto pubblicato sul sito del comune e sui social oppure scansionare il QrCode che si trova sui manifesti appesi nelle bacheche cittadine e pubblicato. Questo invece è il link diretto per iscriversi al canale whatsapp Città di Somma Lombardo.

Come tutti i canali di WhatsApp anche quello del Comune di Somma Lombardo è unidirezionale e non consente la possibilità di commentare o rispondere. In Italia, WhatsApp è l’applicazione di messaggistica in assoluto più usata e conta oltre 33 milioni di utenti.

I canali sono una funzione separata rispetto ai messaggi su WhatsApp. L’uso dei canali non influisce sulla privacy dei messaggi WhatsApp personali dell’utente, che continuano a essere crittografati end-to-end.