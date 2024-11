Al via la Fase 2 della sperimentazione del mercato di Somma: nuova area parcheggio aperta

Giovedì 14 novembre prende ufficialmente il via la Fase 2 della sperimentazione dell’area mercato di Somma Lombardo, un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità e l’organizzazione del mercato cittadino. Come concordato con le parti sociali, la nuova area parcheggio sarà accessibile esclusivamente nei giorni di mercato, per agevolare i visitatori e ridurre l’impatto della circolazione.

«La sperimentazione, avviata nelle scorse settimane, ha registrato feedback positivi da parte dei cittadini, che hanno accolto con favore le novità introdotte. Tuttavia, come ogni processo di cambiamento, si sono evidenziati alcuni margini di miglioramento, che verranno progressivamente affinati grazie all’ascolto continuo dei residenti e dei commercianti» dice l’assessore alle attività economiche, Francesco Calò.

L’apertura della nuova area parcheggio è stata frutto di un dialogo costruttivo tra l’amministrazione comunale e le parti sociali, che hanno lavorato insieme per individuare le soluzioni più adeguate alle esigenze di tutti. Con la Fase 2, si mira a rendere l’esperienza del mercato ancora più accessibile e piacevole per tutti.

L’amministrazione invita i cittadini a partecipare attivamente, segnalando eventuali criticità e suggerimenti per contribuire al miglioramento di questo progetto che punta a rendere la nostra città più vivibile e funzionale.