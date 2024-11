Alberi per i nuovi nati a Busto Arsizio. Arrivano le pergamene per i genitori

Nell’ambito dell’evento BA è Gusto che si terrà domenica 1° dicembre nelle sale gemelle del Museo del Tessile, ai genitori dei bambini del 2022 e del 2023 nati e/o residenti a Busto Arsizio saranno consegnate delle pergamene personalizzate in cui si attesta che per la nascita dei loro bimbi è stato piantato un nuovo albero nel parco De Curtis a Sant’Anna.

Le pergamene saranno consegnate dalle 10.30 alle 12.00, a seguire le famiglie potranno assistere al “Concerto per i Nuovi Nati”, a cura dei ragazzi del Liceo Coreutico diretti dal maestro Franco Conetta.

Il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida invita le famiglie a partecipare: sarà certamente un modo innovativo per festeggiare i nuovi nati e per ribadire l’importanza della salvaguardia dell’ambiente per il futuro dei nostri giovani concittadini.